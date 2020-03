Duas emnas han magistras e magisters, mussadras e mussaders en Grischun gì temp da preparar l'instrucziun a distanza. Intginas scolas, surtut classas da la scola reala e secundara, han er gia cumenzà a testar l'instrucziun. Ils differents models che la scolas han mess en pe, fan impressiun a l'inspectur da scola da la Surselva, Alexi Nay.

Jau sun losch da la lavur che las scolas han fatg fin ussa.

Malgrà il laud: Per l'inspectur da scola èsi cler, che tut na vegnia betg a funcziunar senza problems il glindesdi. Qua manchia l'experientscha. I saja l'emprima giada en l'istorgia da las scolas grischunas, che tut ils scolars hajan instrucziun davent da chasa. Tuts dovrian pazienza e stoppian esser flexibels. Las scolas restan fin almain ils 19 d'avrigl serradas.

Mintga scola è autra

Tenor Alexi Nay haja mintga scola sias atgnas sfidas. En in chantun cun 7 linguas d'instrucziun en differentas vals, na fetschia quai betg surstar. Il Departament d'educaziun ha perquai dà intginas cundiziuns da basa per l'instrucziun a distanza. Plinavant han els er proponì intgins tools e programs. Co l'instrucziun en las scolas vegn ad esser, decidian las manadras e manaders da scola ensemen cun la magistraglia.

Intgins puncts èn per Alexi Nay fitg impurtants: D'ina vart stoppia las scolas resguardar la situaziun a chasa da mintga scolar. Betg tuts hajan per exempel l'infrastructura per lavurar davent da chasa. Qua stoppia mintgin avair la medema schanza. Plinavant lavuran blers geniturs en il homeoffice. Las incumbensas che scolaras e scolars, scolarettas e scolarets survegnan, stoppian els pudair far senza agid da quels. Ils geniturs na duain betg esser «scolasts d'agid».

