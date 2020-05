Nagins examens finals a bucca en las scolas medias spezialisadas

In'excepziun datti per la maturitad spezialisada en il champ professiunal «pedagogia»

La valitaziun en la calculaziun da la nota finala vegn adattada

Uss èsi cler: Per scolars da las scolas medias spezialisadas, na datti quest onn nagins examens finals a bucca. Quai ha communitgà la regenza grischuna. In'excepziun datti però per la maturitad spezialisada en il champ professiunal «pedagogia». La vegnian ils examens finals manads atras normal cun resguardar las mesiras da protecziun.

Entras la decisiun vala per las davosas classas da gimnasis e da scolas medias spezialisadas il medem. Per ch'ils scolars na vegnan betg dischavantagiads perquai ch'ils examens a bucca n'han betg lieu, vegn definì da nov co las notas vegnan quintadas ensemen.