Il ticker è a fin

18:49 Cunquai è quest ticker a fin per oz. Mardi cuntinuescha la sessiun extra muros a Puntraschigna. Bella saira! Legenda: RTR

18:44 L'emprim di è a fin. Igl è la suletta saira da la sessiun che deputadas e deputads n'han nagin program. Pia: Tge far? Scolaras e scolars dattan tips per Puntraschigna. 02:55 Tips per Puntraschigna Legenda: Guardar il video Tips per Puntraschigna. Durada 02:55 minutas. Or da Telesguard dals 11.06.2019.

18:42 Domenic Gross - da la chanzlia chantunala - è stà giast en il Telesguard. 02:56 Domenic Gross Legenda: Guardar il video Domenic Gross. Durada 02:56 minutas. Or da Telesguard dals 11.06.2019.

17:56 Quint è sut tetg L'emprima gronda fatschenta da la sessiun è sut tetg: Cun 118 cunter 0 vuschs han deputadas e deputads approvà il quint chantunal 2018. Quai dentant betg cun smatgar in buttun sco a Cuira, mabain enten star en pe. Legenda: Damai ch'i na dat nagin sistem electronic per votar a Puntraschigna, hai num star en pe. Nadja Cadonau

17:19 L'organisatur Ina sessiun extra muros sto funcziunar tenor las reglas dal Cussegl grond e tuttina èsi magari in zic auter che a Cuira. Nagin sa quai meglier che Domenic Gross da la chanzlia chantunala che ha organisà la sessiun a Puntraschigna... ...quai vala era per il leu da sminca avant che vegnir en la televisiun. Domenic Gross è giast questa saira en il Telesguard, las 17.40 uras sin SRF 1. Legenda: Anna Caprez

17:03 Premiera ...suenter la curta pausa cuntinuescha la debatta da cifras: Uss vai per ils detagls tar mintga posiziun e tar mintga uffizi. Per Christian Rathgeb èsi ina premiera: Per l'emprima giada defenda el il quint chantunal sco minister da finanzas. Sias raschuns daco ch'igl è sa resultà in gudogn da 105 milliuns francs: disciplina tar las expensas

dapli entradas da taglia

dapli daners da la Banca naziunala Svizra

restituziun da daners da l’AutoDaPosta Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Chantun Quint 2018: Chantun fa gudogn operativ da 105 milliuns

16:48 Via tranter Segl e Plaun da Lej Deputadas e deputads da l'Engiadina e da la Bregaglia han nizzegià la pausa per far squitsch sin cusseglier guvernativ Mario Cavigelli. Els han surdà ina petiziun cun 3942 suttascripziuns per ina via segira tranter Segl e Plaun da Lej - ina via chantunala che sto adina puspè vegnir serrada pervia da lavinas ubain crappa che croda. La proposta actuala è in tunnel en la muntogna. Legenda: In oldtimer ha purtà la valischa cun las suttascripziuns che Mario Salis ha surdà a Mario Cavigelli. Sabrina Bundi

16:02 PAUSA Suenter tantas cifras dovran deputadas e deputads ina pausa da mes'ura ;-)

16:00 Budget vs rendaquint chantunal E propi: Differentas tranter budget e quints hai adina puspè dà en il passà... Legenda: RTR

15:53 Cifras nairas enstagl cotschnas Quest fatg dat adina puspè da discutar: Il budget dal chantun prevesa in deficit - la finala resulta dentant tuttina in gudogn. Per l'onn 2018 era vegnì budgetà in deficit da bunamain 34 milliuns francs - sa resultà è in gudogn da 105 milliuns francs. Il schef da la fracziun socialdemocratica Conradin Caviezel resumescha quai uschia: Ord la debatta: Conradin Caviezel Legenda: Tadlar il audio Ord la debatta: Conradin Caviezel. Durada 00:11 minutas. 00:11 min, Actualitad dals 11.06.2019.

15:26 Custs extra muros Damai che deputadas e deputads discurran da cifras: Ina sessiun ordinaria dal Cussegl grond a Cuira custa en media circa 170’000 francs. Sche deputadas e deputads van extra muros datti dapli custs d’infrastructura e da spesas (viadi & star sur notg). Per la sessiun a Puntraschigna èsi vegnì calculà cun 150’000 francs custs supplementars. Legenda: Sabrina Bundi

15:04 El è quasi il «bab» da la sessiun extra muros a Puntraschigna: Martin Aebli - deputà da la PBD e president communal da Puntraschigna. In zic gnervus - dentant era superbi ha el beneventà ses collegas en il Rondo.

14:58 Co funcziuna insumma uschè ina debatta? Sco prim discuteschan deputadas e deputads ils differents focus tematics da la regenza, resp. controlleschan sche questas finamiras èn cuntanschidas. Quai èn mesiras plitost generalas sco p.ex. meglierar il traffic public, stgaffir cundiziuns per cumbinar famiglia e professiun, promover dapli projects turistics ch'èn relevants per il sistem etc. Pir suenter vai vid las cifras cun ina debatta generala davart il rendaquint e silsuenter in debatta da detagl, nua che deputadas e deputads pon far dumondas e pretensiun tar ils quints da mintga departament resp. mintga uffizi chantunal. Perquai dura quai pliras uras...

14:41 L'emprima tractanda è il quint chantunal 2018. Quel mussa in gudogn da 105 milliuns francs e quai malgrà ch’igl era vegnì budgetà in deficit da bunamain 34 milliuns francs. La debatta vegn a durar pliras uras - il messadi cun tut las cifras che la regenza ha preparà dumbra numnadamain 362 paginas... Legenda: RTR

14:28 La sessiun extra muros è averta! En ses pled ha la presidenta Tina Gartmann-Albin fatg attent sin la chauma da dunnas da venderdi. Las dunnas stoppian sa defender e cumbatter per lur dretgs, pertge malgrà che l'egualitad saja francada en la constituziun giaja ella anc adina pe zop. Legenda: Sabrina Bundi

14:13 Mintgamai ina giada pro legislatura bandunan deputadas e deputads la sala dal Cussegl grond a Cuira e van ora en las regiuns. Per ils politichers indigens ina chaschun per far attent sin lur basegns.

13:54 En il decurs da l'avantmezdi èn deputadas e deputads arrivads a Puntraschigna. En lur valischas e satgados han els las pli differentas spetgas per la sessiun extra muros: 00:32 Arrivada a Puntraschigna Legenda: Guardar il video Arrivada a Puntraschigna. Durada 00:32 minutas. Or da RTR dals 11.06.2019.