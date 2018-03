Il chantun è pront da sustegnair finanzialmain las mesiras per pudair realisar cursas sin la bobera da San Murezzan.

San Murezzan sco lieu per las concurrenzas da bob, da scarsola e da skeleton saja ina part integrala da la candidatura «Sion 2026». Perquai è la regenza pronta da garantir la contribuziun chantunala ch'è necessaria per pudair renovar la bobera San Murezzan-Schlarigna. La regenza ha prendì posiziun davart la consultaziun da la Confederaziun areguard contribuziuns federalas ad eventuals gieus olimpics a Sion il 2026.

La regenza grischuna chatta l’idea da gieus olimpics d’enviern decentrals e modests buna. Ma tras ils dus Na dal suveran grischun a la candidatura dal Grischun per ils gieus dal 2022 e 2026 stoppia ella avair ina posiziun prudenta, scriva la chanzlia chantunala.

Grischun betg chantun da realisaziun

Il chantun Grischun na sa quinta però explicitamain betg tar ils uschenumnads chantuns da realisaziun. Quai signifitga che l'engaschament dal chantun Grischun sa restrenscha ad in sustegn finanzial dal lieu da concurrenza en il Grischun. Il focus sa chatta en quest connex mo sin il metter a disposiziun in lieu da concurrenza adattà per ils gieus olimpics e da garantir la segirezza.

Il chantun na paja naginas contribuziuns als custs da la candidatura. El na surpiglia er naginas garanzias da deficit per deficits en il preventiv da realisaziun che n'èn betg cuvrids da la contribuziun da deficit da la Confederaziun.

RR novitads 9:00