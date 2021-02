Il suveran grischun duai avair ina schelta per decider il sistem electoral per il Cussegl grond, pretenda la fracziun da la PCD. Unanimamain haja la fracziun decidì da cumbatter per ina votaziun che porschia sper la varianta dal proporz era ina varianta che lubescha en uschè blers circuls sco pussaivel il sistem da maiorz, ha communitgà la fracziun cristiandemocratica.

Vitiers refusa la fracziun da la PCD l'iniziativa «90 deputads èn avunda» dals socialdemocrats. En in chantun triling sco il Grischun, cun differentas culturas, differentas orientaziuns economicas, turisticas e socialas, dovria in parlament che represchentia questa diversitad, scriva la PCD.

Il Cussegl grond sa fatschenta l'emna che vegn dal nov sistem electoral.