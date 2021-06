Anc pli fitg è il dumber da patentas dal di ubain da l'emna creschì. Las patentas dal di èn bunamain sa dublegiadas sin 6'830 patentas, patentas da l'emna ha il chantun vendì 718.

Ueli Möller, coordinatur per la scolaziun da giuvens e giuvnas da l'uniun da pestgaders dal Grischun ha ina clera decleraziun per quest augment:

Cun corona han ins vesì, che la glieud tschertga alternativas.

Cunzunt giuvens e giuvnas sco er famiglias hajan cumprà dapli patentas. «Ir a pestga sa lascha er cumbinar cun viandar ubain cun ir cun velo», agiunta el. Perquai sajan lura er betg be Grischunas e Grischuns stads dapli a pestga, mabain er blers turists. Pestgar en in lai en ils culms hajan er insaquants hotels purschì sco alternativa a las vacanzas sper la mar. Ina patenta dal di po numnadamain mintgin cumprar.

In trend che resta?

Interessant vegnia quai lura tenor Möller da guardar, quants dals pestgaders e da las pestgadras da lockdown che stettian lura londervi.

Tenor in studi chalan var 40% dals pestgaders giuvens puspè suenter dus onns, perquai ch'els n'han betg il success giavischà.

Cumpareglià cun pli baud sajan numnadamain las cundiziuns sa midadas, quai che pertutga per exempel ovras electricas, sereneras ubain la politica dal chantun da metter or peschs, declera l'expert da pestga. Pli baud vegniva mess or dapli peschs – ozendi mettia il chantun or be in dumber da peschs che saja adattà a lur spazi da viver. Uschia possian ins schanegiar ils flums.

Legenda: Ueli Möller president da l'uniun da pestgaders dal Grischun. RTR

Dapli success en ils lais

Quai che pertutga dentant ils lais mettia il chantun or dapli peschs, di Ueli Möller. Sch'ins vul pia avair success da pestga è la schanza pli gronda da tschiffar in, sch'ins va a pestgar en in lai. Da nov stoppian ins er nudar en il cudesch ubain en l'app tut ils peschs ch'ins piglia, pia er quels ch'èn schanegiads ubain memia pitschens u memia gronds. Cun questas cifras po il chantun lura en in pèr onns guardar, sco ch'il dumber da peschs sa sviluppescha.