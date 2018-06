La segunda dumbraziun ha purtà il resultat definitiv. Jon Domenic Parolini è elegì per ina segunda perioda d'uffizi sco cusseglier guvernativ. El survegn 15'867 vuschs, 37 vuschs damain che la dumengia d'elecziun. Walter Schlegel è restà sin 15'836 vuschs. La differenza è pia anc pli pitschna.

Sulet 31 vuschs dapli per Parolini

Uffizials n’è il resultat betg anc. Glindesdi vegn el publitgà en il fegl uffizial, suenter han ins aunc 3 dis peda da far in recurs. Sche quel fiss valaivels, lura stuess ins anc ina giada dumbrar las vuschs u schizunt far ina segunda elecziun da l’entira regenza.

Jau sun da natira realist ed hai gia detg la dumengia che 68 vuschs è bain stretg, dentant i na tanscha betg, e lura era quai liquidà per mai.

Pli probabel nagin recurs

Il mument na dettia quai nagins plans da far in recurs, la fin finala sajan els stads da la partida cura che las vuschs sajan vegnidas dumbradas ina segunda giada, di Valérie Favre Accola da la PPS. Sch’i na dat nagin recurs daventa Jon Domeni Parolini uffizialmein cusseglier guvernativ ils 21 da zercladur, ils departaments vegnan repartì 5 dis pli tard.

Natiralmain ha quella segunda dumbraziun occupà mai ferm las ultimas notgs. Jau sun uss dentant fitg levgià dal resultat sco tal.

La dumengia d'elecziun, ils 10 da zercladur 2018, ha la chanzlia chantunala dal Grischun pudì publitgar il suandant resultat total provisoric: cedels electorals valaivels consegnads 46 432, vuschs per Jon Domenic Parolini 15 904, vuschs per Walter Schlegel 15 836. La differenza da las vuschs importa 68 vuschs, pia main che 0,3% dals cedels electorals valaivels consegnads (0,3 % da 46 432 = 139,296). Sin fundament da quest resultat stretg ha la Chanzlia chantunala dumbrà suenter las vuschs dals dus candidats sin ordinaziun da la regenza.

Cura vegni dumbrà suenter Tenor la lescha davart ils dretgs politics en il chantun Grischun sto il resultat total provisoric eruì a chaschun d'ina elecziun vegnir verifitgà d'uffizi, sche la differenza da las vuschs tranter l'ultima persuna elegida e l'emprima persuna betg elegida è pli pitschna che 0,3% dals cedels electorals valaivels consegnads.

