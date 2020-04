Per garantir la liquiditad d'interpresas grischunas en la crisa da corona ha la Banca Chantunala Grischuna entant gia dà or radund 100 milliuns Quai ha declerà Daniel Fust il schef da la banca en il discurs cun la gasetta Südostschweiz. La dumonda per daners saja gronda, la banca haja survegnì radund 800 dumondas da credits. E quai saja in enorm grond dumber. La situaziun economica ord perspectiva dad interpresas pitschnas e mesaunas saja fitg seriusa. Ils problems da liquiditad saja il pli grond ristg per ina interpresa.

Sch'ils 200 milliuns che la banca chantunala ha mess a disposiziun mesemna tanschan, saja avert. Tenor Fust saja la banca dentant pronta da metter a disposiziun anc dapli daners.

