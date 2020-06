Il svilup regiunal vegn concipì da nov puncto organisaziun e finanzas. Il Cussegl grond ha revedì la lescha per promover l’economia e per part curregì la proposta da la regenza.

La finamira è che las regiuns nizzegian lur potenzial e pon dar impuls economics ed uschia salvar plazzas da lavur. Quai n'è betg stà dispitaivel en la debatta. En trais puncts ha il Cussegl grond dentant curregì la proposta da la regenza:

Il chantun paja mintg'onn ina contribuziun fixa d'almain 20'000 francs a mintga regiun - la regenza na vuleva betg ina tala contribuziun

Il chantun piglia be per enconuschientscha la strategia da svilup da mintga regiun - la regenza aveva pretendì in'approvaziun

L'Uffizi chantunal per economia na survegn betg duas plazzas supplementaras - la regenza aveva proponì quai.

Il minister d'economia Marcus Caduff è bain sa dustà cun pes e mauns - la finala na resta dentant «nagina revoluziun», sco el ha numnà quai envers RTR.

11 enstagl 6 regiuns

A partir dal 2021 duai il svilup regiunal vegnir organisà da nov tenor las 11 regiuns existentas dal Grischun. Actualmain è il svilup regiunal organisà en 6 territoris che han mintgamai da bun ina plazza cumplaina d’in sviluppader regiunal. Plinavant duai mintga regiun avair ina strategia che descriva il svilup a lunga vista – ina strategia ch’era las vischnancas ston approvar. Sin basa da quella datti ina cunvegna da prestaziun tranter regiun e chantun ed ils sviluppaders regiunals pon concretisar lur mesiras ed ideas dad onn tar onn. Senza ina tala strategia na datti nagin sustegn finanzial dal chantun.

Dapli cumpetenzas

La finanziaziun dal svilup regiunal duai sa basar sin la lescha per promover il svilup economic dal Grischun. Uschia duai esser pussaivel d’elavurar projects tar temas pli vasts. Enfin uss vegniva il svilup regiunal finanzià per part via politica regiunala da la Confederaziun (NRP) e quella cuntegna bleras restricziuns e blera birocrazia.

Da nov metta il chantun a disposiziun mintg’onn maximalmain 875’000 francs – saja per la lavur da concept ubain per ils custs da persunal. Quai è dubel uschè bler sco enfin uss.

La lunga tschertga da l’ov da Columbus

En il mintgadi dal svilup regiunal sa mussan adina puspè problems: Bunas ideas vegnan bain sin maisa – dentant memia savens na vegnan quellas la finala betg realisadas.

Motivs persuenter datti plirs, sco per exempel memia pauca experientscha economica, memia pauc consens aifer l’entira regiun, adina puspè midadas da persunal etc. Perquai ha l’Uffizi per economia dal Grischun evaluà variantas co organisar da nov il svilup regiunal – quai ensemen cun ina gruppa da lavur cun represchentants da las regiuns.