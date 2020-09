La Ems-Chemia planisescha in 2021 senza pandemia. Malgrà che las cifras d'infecziun creschan sin l'entir mund, na quinta la schefa Magdalena Martullo-Blocher betg cun in segund lockdown. In tal na possian ils stadis betg sa prestar, ha ella ditg al Swiss Economic Forum. Tar la Ems-Chemia hajan ins gia pensà durant la crisa vid il temp suenter la pandemia e lavurà vid la loialitad dals clients.

Parmelin vul far tut per evitar in segund lockdown

Er al Swiss Economic Forum a Montreux ha il minister d'economia Guy Parmelin ditg, ch'i saja da far tut il pussaivel per evitar ina segund'unda da corona ed uschia las consequenzas dramaticas d'in ulteriur lockdown. I dettia dentant era signals positivs. Tant las interpresas sco er las persunas privatas hajan puspè dapli fidanza en l'avegnir. Latiers na saja la dischoccupaziun betg pli creschida massiv dapi il zercladur.