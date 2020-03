Autos electrics na duain betg vegnir deliberads dal tut da la taglia da traffic. Nagina taglia da traffic n'animeschia betg da cumprar autos electrics, argumentescha la regenza sia resposta a l'incumbensa dal deputà Thomas Bigliel da la Partida liberaldemocratica.

Er in studi da l'Uffizi per natira ed ambient cumprovia quai. Deliberar da la taglia autos electrics fiss er cunter il principi dal chaschunader, manegia la regenza e recumonda al Cussegl grond da refusar l'incumbensa. Actualmain survegnan autos electrics en il Grischun in rabat sin la taglia da traffic da 80%. Quai correspunda tut tenor model a custs da radund 90 fin 110 francs ad onn. Per quest motiv propona la regenza al Cussegl grond da refusar l'incumbensa.

