Fiss tut ì optimal fissan las interpresas da «startup» arrivadas il cumenzament da settember en il Technopark a Landquart. Uss vegnia october enfin che las emprimas interpresas sa chasan en il bajetg gist sper la staziun. Sco il president da l'uniun Technopark Rudolf Minsch di, duess il center d'innovaziun esser occupà sin la fin dal 2020 cun plirs «startups».

Els sajan a la tschertga da las interpresas adattadas per il Technopark a Landquart. Perquai prendian els era in zic dapli temp per occupar il center.

Qualitad va avant quantitad.

Las 40 plazzas da lavur na duessan betg simplamain vegnir occupadas. Sco Rudolf Minsch declera, sajan els a la tschertga d'interpresas che possian er profitar in da l'auter e che van a prà.

Promover interpresas giuvnas

Il center vul oravant tut promover interpresas giuvnas e creativas en il Grischun. El duess daventar in da chasa per «startups» che na vegnan persuls betg anc da fitgar pe sin fiera, che han dentant bunas perspectivas. Tenor Rudolf Minsch saja gist perquai impurtant – da prender temp per chattar las dretgas interpresas per il Technopark.

Sil Punct dals 2 da fanadur aveva rapportà: