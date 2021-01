Tenor la strategia dal chantun vegnan actualmain endrizzads e preparads ils nov centers da vaccinar. En las regiuns èn ils centers da sanadad ed ospitals regiunals responsabels per quels centers. Per quels è quai in'ulteriura sfida – sper la tgira dals cas da corona, il testar ed il manaschi usità cun accidents, operaziuns ed auters tractaments.

La gronda sfida en quest connex na saja betg l'infrastructura u il plaz, mabain il persunal. Quai han tut ils responsabels dals tschintg ospitals dumandads sincerà. Da principi datti duas strategias co ch'els vulan dumagnar la lavur supplementara dals center da vaccinar – u cun agen persunal, u cun persunal extern:

L'ospital regiunal da la Surselva a Glion ha engaschà intginas persunas novas e chattà intern 10 persunas ch'èn prontas d'augmentar il pensum e sa gidar en il center da vaccinar.

ha engaschà intginas persunas novas e chattà intern 10 persunas ch'èn prontas d'augmentar il pensum e sa gidar en il center da vaccinar. Il Centro Sanitario Valposchiavo cumenza cun agen persunal, ha però anc persunas ch'els pudessan clamar per agid.

cumenza cun agen persunal, ha però anc persunas ch'els pudessan clamar per agid. A l'ospital a Scuol èn ils responsabels sa decidids da tschertgar il persunal per il center da vaccinar principalmain extern. Quai per exempel cun engaschar anteriurAs collavuraturAs e mediAs pensiunadAs.

èn ils responsabels sa decidids da tschertgar il persunal per il center da vaccinar principalmain extern. Quai per exempel cun engaschar anteriurAs collavuraturAs e mediAs pensiunadAs. Er l'ospital a Tavau planisescha a lunga vista cun sustegn extern d'anteriurAs collavuraturAs e tut tenor da las autras clinicas da Tavau.

planisescha a lunga vista cun sustegn extern d'anteriurAs collavuraturAs e tut tenor da las autras clinicas da Tavau. Er a Tusaun èsi cler ch'i dovra agid extern. Ins quinta tranter auter da persunas che sajan gia la primavaira s'inscrittas per gidar tenor basegn e sustegn da la protecziun civila.

Per cumenzar en ils centers da test han tut ils responsabels ditg ch'i hajan gia chattà u vegnian ad avair avunda persunal. Divers han però er ditg che quai saja be l'entschatta uschia. Ins stoppia guardar co che la situaziun sa sviluppeschia vinavant. Tut tenor – er dependent da l'effect da las mutaziuns – pudessi esser pli problematic dad augmentar a lunga vista las capacitads da vaccinar.

Situaziun actuala è da dumagnar

Ils ospitals grischuns dattan dumogn al dumber actual da cas da corona. Tut ils responsabels han dentant accentuà, ch'il squitsch sin il persunal saja vinavant grond e betg da sutvalitar. Tant en la tgira sco en l'administraziun. Blers prestian di per di sururas per garantir il manaschi.

Situaziun variescha tenor regiun

A Savognin saja la situaziun restada calma durant la segunda unda. L'ospital a Glion haja però sentì pli fitg la segunda unda che l'emprima. Quai cun permanentamain 1 fin 7 cas sin la staziun. Er a Tavau hajan ins gì adina puspè cas da corona. Senza events sco per exempel la Cuppa Spengler u il WEF saja dentant pli ruassaivel.

Auter èsi stà en il Centro Sanitario Valposchiavo. Els hajan strusch dumagnà la situaziun il november e december. Quai cun dis da passa 30 cas en la chasa da tgira e tar il persunal. Actualmain fitg occupà saja er l'ospital da Tusaun. Ma betg mo pervi dals cas da corona. I saja la cumbinaziun cun accidents d'enviern, naschientschas ed auters tractaments che hajan dà bler da far.

Las mutaziuns dal coronavirus fetschian quitads a tut ils ospitals, surtut en il Puschlav ed en l'Engiadina.