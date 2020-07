cuntegn

Tgi succeda a Stefan Engler? - Ina persuna giuvna duai surpigliar presidi da la PCD Grischuna

La glista da pussibels candidats per il presidi da la PCD è lunga. Per Martin Candinas, Tino Schneider e Carmelia Maissen na vegn quest post betg en dumonda. Per Livio Zanetti, Reto Crameri ed Alessandro Della Vedova percunter schon.