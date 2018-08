Il maximum dal tschains d'aua na vegn per il mument betg sbassà. Suenter il 2024 duai però dar in model da tschains flexibel.

La cumissiun d'energia dal Cussegl dals chantuns UREK è s'exprimida il venderdi per cuntinuar fin il 2024 cun in tschains maximal dad aua da 110 francs per kilowatt. La proposta da sbassar l'import maximal sin 80 francs è vegnida sbittada cleramain en la consultaziun. Suenter il 2024 duai però vegnir introducì in model cun tschains d'aua flexibels.

Vischnancas da concessiun èn cuntentas

La cuminanza d’interess da las vischnancas da concessiun grischunas – IBK èn fitg cuntentas da questa decisiun – che la cumissiun cumpetenta dal Cussegl dals chantuns ha prendì en chaussa tschains d’aua. Sco la cuminanza scriva en ina communicaziun è ella surtut cuntenta, che la cumissiun vesa ils tschains d’aua sco indemnisaziun adequata per duvrar la resursa aua e sco sustegn per regiuns periferas. L’IBK n’è betg cunter ina midada da las reglas areguard ils tschains d’aua, ma ils parameters stoppian turnar. Il Cussegl grond vegn a tractar il dossier dals tschains d’aua en la sessiun d’atun.

