Il triep da lufs dal Beverin na dastga betg vegnir regulà cun sajettar tschertins dals animals. Quai ha decidì l'Uffizi federal d'ambient. Suenter ch'il triep aveva chaschunà la stad passada donns en l'agricultura, è il chantun Grischun il settember sa drizzà a l'uffizi federal cun la dumonda da pudair regular temporarmain il triep da lufs dal Beverin.

En spezial ha il chantun fatg attent en sia dumonda, ch'il stgarp d'in vadè da l'avust sin l'Alp Nera sin la Muntogna da Schons e quel d'in asen il settember sin l'Alp Durnan sur Andeer mussian ina nova dimensiun en il conflict cun il luf.

Donn betg grond avunda

L'Uffizi federal d'ambient valitescha dentant be il stgarp da l'asen sco donn da muntada. I saja bain pussaivel da valitar il dumber da donns vi da vatgas e chavals different che donns tar chauras e nursas. Il stgarp da l'asen na saja dentant tenor lescha da chatscha anc betg in uschè «grond donn» ch'ina regulaziun dal luf – ch'è in animal protegì – fiss giustifitgada. Il vadè stgarpà valitescha l'Uffizi d'ambient pervi da la vegliadetgna da l'animal sco naschientscha sin il prà, e perquai il mument da l'attatga sco betg protegì.

Chantun preoccupà

Il chantun Grischun valitescha la decisiun da la Confederaziun areguard il vadè stgarpà sco restricziun per far vadè ad alp. Quai saja dentant ina cuntradicziun cun la pratica agricula tradiziunala da las regiuns da muntogna. Uschia vegnia quasi fixà in scumond da far vadè sin las alps per proteger la muaglia. Avert saja er, nua ch'ils cunfins per ina protecziun da las scossas sajan da metter, e tgeninas pastgiras d'alp che valian sco zona protegida e tgeninas betg, scriva il chantun.

Las dumondas avertas stoppian vegnir scleridas cun l'Uffizi federal d'ambient, e quai en vista a la stad d'alp 2021. Il chantun haja gia fatg attent la Confederaziun e pretendì – che la protecziun da las scossas vegnia rinforzada e che las reglas per sajettar il luf vegnian flexibilisadas, hai num en la communicaziun.

Uniun purila deplorescha decisiun

L'uniun purila grischuna deplorescha la decisiun da la Confederaziun che na vul betg laschar regular il trip dals lufs dal Beverin. L'argumentaziun da l'Uffzi federal da l'ambient, mettia en dumonda l'alpegiaziun grischuna sche vatgas, na dastgan betg pli parturir si d'alp.

Per il mainafatschenta da l'uniun purila grischuna, Martin Renner, sajan las spetgas envers la Confederaziun uss perquai cleras: