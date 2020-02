L'Uniun purila grischuna ha dà or sia parola per la votaziun dals 17 da matg 2020. L'Uniun beneventa la revisiun da la lescha federala da chatscha. La revisiun saja la basa per ina coexistenza da l'uman, l'agricultura ed ils animals da rapina gronds. Uschia argumentescha l'Uniun purila grischuna ses gea a la lescha.

Il parlament a Berna ha cunzunt adattà la lescha da chatscha, perquai ch'il luf è sa derasà en regiuns svizras ed ha adina puspè stgarpà animals da niz. Cunter la revisiun han organisaziuns per la protecziun da l'ambient e d'animals prendì il referendum.

RTR novitads 16:00