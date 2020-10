Ils catolics turitgais vulan sfurzar l'uvestg da Cuira ad in discurs sin via giuridica. Il pass avant dretgira succedia perquai che Peter Bürcher ch'è dapi il matg 2019 l'administratur apostolic da l'uvestgieu refusia il dialog, rapporta il portal da medias kath.ch.

Surtut il fatg che Bürcher aveva relaschà il mars il vicari general da la Svizra centrala, Martin Kopp, aveva procurà per gritta. Silsuenter eran cartents da Turitg pelegrinads a Cuira per surdar a l'uvestg ina petiziun encunter quella relaschada.

Renviar al dretg da baselgia

Plinavant giavischa la gruppa «Vielstimmig Kirche sein» in discurs cun Peter Bürcher. Ella vul savair ils motivs per la relaschada. La gruppa renviescha al dretg da baselgia. Tenor paragraf 3 dal canon 212 han cartentas e cartents il dretg e l'obligaziun da «communitgar al pastur spiritual lur maini quai che pertutga il bainstar da la baselgia».

Fin uss ha Bürcher mussà nagin interess d'in discurs. Perquai fa la gruppa ina acziun da telefon. Fin ch'els hajan in termin da discurs persunal u via conferenza d'internet cun l'administratur apostolic Peter Bürcher, telefoneschian els mintga luverdi al secretariat da l'uvestg e damondan suenter in termin.

