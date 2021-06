cuntegn

Vaccinaziun cunter Covid-19 - «Levs effects secundars èn normal tar ina vaccinaziun»

Ils ins na badan nagut da la vaccinaziun, auters passentan in di en letg per vegnir a frida cun ils effects secundars. Ch’i dat uschè effects tar ina vaccinaziun saja normal. Els sa mussan dentant tar mintga persuna different intensiv.