En il Grischun vesia ora bain cun las vaccinaziuns. Fin uss hajan var 92'000 persunas u gia survegnì la vaccinaziun ubain gia in termin per sa laschar vaccinar, ha ditg la gievgia la media chantunala Marina Jamnicki davant las medias.

Il chantun è sin buna via

En general sajan ins fitg cuntent cun il svilup actual da la pandemia. Ils cas giajan enavos, il sistem da testar en scolas e fatschentas funcziunia ed i dettia bleras persunas che veglian sa laschar vaccinar. Fin uss saja la dumonda per la vaccinaziun anc pli gronda che la purschida. Radund 5'000 persunas n'hajan anc nagin termin per sa laschar vaccinar. Il dumber d'annunzias sa reduceschia però.

Chantun vul lantschar ina campagna da vaccinar

La media chantunala è da l'avis, ch'ins possia bainbaud vaccinar passa la mesadad da la populaziun. Quai saja in bun dumber, na cuntentia dentant betg.

Per vegnir cler sur 50% da la populaziun dovri anc ulteriuras stentas

Ord quest motiv veglian ins anc en il decurs da las proximas emnas lantschar ina campagna da vaccinar ed ir en lieus perifers ed en fatschentas per far vaccinaziuns. Uffants e giuvenils na duain dentant anc betg vegnir vaccinads. Là vegnian ins a spetgar sin las recumandaziuns da l'Uffizi federal da sanadad, ha ditg Jamnicki. Insumma na tutgian uffants e giuvenils betg tar la gruppa da risico ed uschia vegnia ina vaccinaziun dals giuvens pir en dumonda suenter las vacanzas da stad.

Co vinavant cun ils tests da massa?

In'ulteriur motiv pertge ch'il chantun haja il mument uschè paucs cas positivs, sajan ils tests da massa en scolas e fatschentas. Quels sajan sa cumprovads ed in success. Uschia n'hajan ins dapi l'entschatta dals tests da massa en scolas betg pli stuì trametter entiras classas en quarantina.

Per las vacanzas da stad vegnian ils tests en scola en mintga cas sistids. Co vinavant suenter las vacanzas, stoppian ins anc sclerir. Sco Martin Bühler, il schef dal stab directiv chantunal, ha dentant ditg, dettia gia preparativas per cuntinuar cun ils tests suenter las vacanzas. Qua stoppian ins dentant anc sclerir la finanziaziun.

Las fatschentas pon anc cuntinuar almain fin l'avust cun ils tests. Alura vegn decis co vinavant.