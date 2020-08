Spetgar, guardar, tadlar e lura ir sch'igl è bun. Quai è dapi decennis il pli impurtant ch'ils instructurs da la Polizia chantunala mussan als uffants pitschens per in viadi segir en e da la scola.

Tenor Cuno Berther, il schef da la sparta prevenziun tar la Polizia chantunala saja l'aspect «tadlar» daventà pli impurtant ils ultims onns sper il spetgar e guardar. Quai pervi d'autos e velos electrics sco er in traffic che saja en general pli quiet.

Ma effect haja tut la lavur be sche tant ils uffants sco era ils automobilists ed ils geniturs sappian co ch'i saja da sa cumportar sin via. Gist ad automobilists pli vegls, na saja savens anc betg cler ch'ils uffants emprendian dad ir sur via vi pir cura che las rodas da l'auto stattan airi dal tuttafatg, agiunta il collega instructur Martin Roffler.

Esser visibel è fitg impurtant

In grond effect ha tenor Cuno Berther la visibilitad dals uffants. Pli bain ch'els èn visibels e meglier ch'ils automobilists pon reagir ed era prevegnir situaziuns malsegiras. Impurtant è quai cunzunt er perquai ch'ils uffants sez na san betg stimar bain distanzas e na san era anc betg avair en egl in uschè grond spazi sco in creschì. Perquai pon els savens reagir surprendentamain. In exempel:

Cun vestgadira stgira – visibel sin 25 meters

Cun vestgadira clera – visibel sin 70 meters

Cun vestgadira u tschintas reflectantas – visibel sin 140 meters

Geniturs duain ir ordavant cun il bun exempel

I saja impurtant ch'ils geniturs sa cumportian er correctamain, betg mo cun ir cun auto, ma er sco peduns sin via. I na possia betg esser ch'ils uffants emprendian da spetgar, tadlar e guardar bain e pir lura ir cura che tut è segir – ed intgins dis pli tard giajan ils geniturs simplamain, forsa anc cun il telefonin vid l'ureglia e guardian pir durant ir sur via vi sch'i na vegnia nagut. Perquai cusseglia Cuno Berther er d'accumpagnar mintgatant ils uffants sin lur via a scola per vesair co ch'i guardia or.

Igl è anc interessant da vesair co ils uffants dattan vinavant als geniturs quai che nus instruin e dian lura: Il policist ha ditg da far uschia ed uschia.

Quai ch'el cusseglia da betg far è da «purtar» ils uffants cun auto a scola. Sche blers fetschian quai lura possia quai chaschunar pli malsegiras situaziuns sin plaz scola che sch'ils uffants giessan a pe. Plinavant sajan ils uffants abels dad ir sezs a scola cun la dretga instrucziun e la sensibilisaziun er tras ils geniturs.