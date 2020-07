Sch’i va per la revisiun da la lescha d’energia, sa reuneschan las 132 vischnancas concessiunarias grischunas e vallesanas pertutgadas. Annunzià quai ha la gruppa d’interess da las vischnancas concessiunarias grischunas. Bain preschentian ellas differentas propostas, dentant giajan lur intenziuns en la medema direcziun.

En quest senn pretendan pretendan las vischnancas in model da finanziaziun nov e marcant – e quai schebain per novas ovras idraulicas sco er per il schlargiament dad ovras existentas. La proposta dal Cussegl federal davart contribuziuns d'investiziun valiteschan las vischnancas sco betg adattada. Quest sistem saja sa cumprovà sulettamain per implants pitschens. Il success dals implants gronds duaja perquai vegnir cuntanschì cun premias dal martgà flexiblas che vegnan scrittas ora periodicamain.

Cun ina cumpart da 60% saja la forza idraulica la pitga pli impurtanta dal provediment electric, scriva la gruppa d'interess. La pli gronda part da la forza idraulica en Svizra vegnia producida en ils dus chantuns muntagnards Grischun e Vallais.