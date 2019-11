Suveran sto decider davart credit per Plantahof

Las votantas ed ils votants grischuns decidan ils 9 da favrer davart dus projects federals ed in chantunal. Tar la fatschenta chantunala sa tracti dal credit da 24,5 milliuns francs per renovar il center da dieta dal Plantahof a Landquart. Concret duai dar novs bajetgs per la cuschina, la sala da mangiar e l’albiert. Suenter passa 40 onns na correspundia l’infrastructura betg pli a las prescripziuns – vegn argumentà.

Abitaziuns pajablas e lescha cunter odi

Tar las fatschentas federalas vai per l'iniziativa che pretenda «dapli abitaziuns pajablas» e per la midada dal cudesch penal e da la lescha penala militara. Quai en connex cun la discriminaziun e l'appel ad odi pervia da l'orientaziun sexuala.

Ord l'Archiv:

RR novitads 12:00