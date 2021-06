Tge cumedia che quai è stà: Dapi set onns è l’iniziativa per ina chatscha etica che sa cumporta cun la natira sin maisa ed uss ha il suveran grischun tramess ella da la glatscha giu. Ina cumedia ch’ins avess pudì scursanir e desister d’in u l’auter act, sche adversaris ed iniziants fissan stads pronts da far ina discussiun e pronts da tschertgar almain in pitschen consens. Dentant: Sch’i va per refurmar la chatscha grischuna, lura sa stgaudan las testas.

Che l’iniziativa per ina chatscha etica è stada memia radicala e fiss ida memia lunsch mussa il cler resultat. Dentant il temp che la chatscha era «be» chaussa da chatschadurs e «be» da quels che chapeschan insatge da la chatscha è definitivamain passà.

Baud u tard vegn la proxima emprova dals sceptichers – forsa cun in’iniziativa in zic pli raschunaivla. Lura fissan tant la politica sco era l’entira lobi da chatscha cussegliads bain, sch’els tschertgan il dialog, èn averts per ina discussiun e na defendan betg lur vatga sontga cun pes e mauns. Uschiglio è la proxima cumedia programmada.