Persunas da sis partidas han preschentà a Cuira lur arguments, pertge ch'il suveran grischun duai sustegnair il zercladur la refurma dal sistem d'eleger il Cussegl grond. Il favrer aveva il Cussegl grond fullà via per in uschenumnà cumpromiss grischun.

A Cuira ha in comité lantschà il mardi sia campagna per in Gea al nov sistem d'eleger il Cussegl grond. Il sistem salvia tut ils circuls electorals e segireschia uschia, che tut las valladas sajan represchentadas. Il medem mument dumbria mintga vusch en il chantun, scriva il comité.

Part dal comité Gea fan represchentantas e represchentants da sis partidas. Sulet la PCD manca. Lezza era gia en il Cussegl grond da l'avis che votantas e votants duain avair la schelta tranter dus sistems.

Ina fin dal conflict tranter maiorz e proporz

Il comité spera, ch’il nov sistem da proporz dubel che remplazza il maiorz vegn da far fin cun il conflict fitg vegl tranter ils aderents dal proporz e quels dal maiorz. Vegniss la proposta actuala refusada, stuessan la regenza ed il parlament elavurar cun tutta prescha in sistem, probabel pli pauc optimal. Il suveran sto numnadamain gia l'onn che vegn eleger cun in nov sistem. La raschun è ch'il Tribunal federal ha decidì il 2019 ch'il sistem actual da mairoz n'è betg confurm a la constituziun.

Grischunas e Grischuns decidan ils 13 da zercladur davart il nov sistem d'eleger il Cussegl grond.