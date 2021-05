Per il mument guarda la petta dal Cussegl grond dal Grischun or uschia: Il grond cugn è blau – ils liberaldemocrats han 36 commembras e commembers. In quart da la petta è oransch da la PCD. La PBD, mellen, ha 23 commembras e commembers, bunamain in sisavel da la petta è cotschen dals socialdemocrats e la Partida populara en colur verda, ha cun 9 sezs il pli pitschen cugn da la petta.

Dentant: Per la proxima legislatura elegin nus – sch'i dat ils 13 da zercladur in Gea a l'urna – las deputadas ed ils deputads dal Cussegl grond cun in proporz dubel. Quai vul dir, la petta pudess avair autras colurs. Il politolog Clau Dermont manegia, ch'il nov oransch da l'Allianza dal Center pudess dominar, sche la PCD e la PBD decidan definitiv da fusiunar.

Legenda: Trais deputads na fan actualmain part da nagina fracziun (alv). RTR, grafica

Resumà la prognosa da Clau Dermont pudess ins dir: L'Allianza dal Center daventa la pli ferma partida dal Cussegl grond, suandada dals socialdemocrats che pudessan er gudagnar sezs e la Partida populara che pudess er crescher sin passa il dubel da sia grondezza dad oz. E quai sin donn e cust dals liberaldemocrats.