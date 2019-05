Tavau

Tavau sto adattar sia lescha a la lescha federala davart abitaziuns secundaras. I va per l'ina per reglar la construcziun da novas abitaziuns secundaras e per l'autra per la transfurmaziun d’hotels e primas abitaziuns en abitaziuns secundaras. Plinavant vai per in credit dad 8 milliuns francs per in nov bajetg da scola a Bünda. Per l’ina dovra la scola integrativa dapli plaz e per l’autra quinta Tavau cun dapli scolars ils proxims onns. Per che l’institut da perscrutaziun «AO Foundation» possia engrondir ses bajetgs, dovri ina midada da zona. L’organisaziun da non-profit perscrutescha surtut ruttadira d’ossa e novas tecnicas d’operaziun e dumbra 330 collavuraturas e collavuraturs a Tavau. En il segund scrutini candideschan Claudio Rhyner (PLD) e Hans Vetsch (senza partida) per in sez en il parlament da Tavau. I va per remplazzar Christian Stricker ch’è vegnì elegì il november en suprastanza.