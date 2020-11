En bleras chasas d’attempads èsi anc pussaivel da far visitas. I dat dentant er chasas che vegnan gia a lur cunfins e sche pliras persunas da la tgira stuessan ir en quarantina, pudess la situaziun vegnir critica.

Ch'els hajan memia bler persunal da tgira, quai na po nagina da las chasas d’attempads dumandadas pretender. Intginas èn gia uss al limit. Sco il center da seniors Cadonau a Cuira, di il manader Rudolf Barmettler. Tar els èn pliras persunas da la tgira vegnidas testadas positiv sin il coronavirus.

Tar bleras chasas d’attempads na saja la situaziun betg uschè dramatica ed ins dastgia anc ir a far visitas, di Diego Deplazes. El è suprastant per la partiziun chasas da tgira da la Federaziun grischuna per ospitals e chasas da tgira.

Sche plirs tgirunzs e tgirunzas stuessan ir en quarantina, lura pudess quai vegnir tar in problem ed ins stuess clamar per agid, di Diego Deplazes.

Lura stuain esser en contact cun partenaris. Lura essan nus dentant er en contact cun la media chantunala. Ella po lubir excepziuns, che persunal che stuess esser en quarantina, dastga tuttina lavurar cun resguardar differentas mesiras da protecziun.

Da stuair clamar insatgi ch’è en quarantina spera Diego Deplazes dentant da pudair evitar. Tut tenor è quai dentant la suletta schliaziun.

Il plan B da Savognin

Evitar quai vul er la vicedirectura dal center da sanadad Savognin, Sandra Luzio. Vegniss la situaziun dentant critica, lura ponderass ella avant anc ulteriuras variantas:

Guardar sche nus stuain lura adattar ils temp da lavur ubain auzar ils procents da lavur. U guardar sche nus pudain clamar en servetsch insatgi ch’è gia pensiunà.

I na saja en mintga cas betg ina situaziun simpla. Ins sentia la tensiun tar il persunal da tgira, di Diego Deplazes, la tensiuns da vulair evitar per tut pretsch da purtar il virus en la chasa d’attempads.