Cun in’emna d’acziun pretenda il persunal da tgira en Svizra meglras cundiziuns da lavur e dapli renconuschientscha. L’acziun ha cumenzà oz glindesdi. Bain saja l’applaus stà gronds la primavaira, dentant na sajan las cundiziun da lavur betg sa meglieradas, crititgescha il persunal da tgira. Il punct culminant da l’emna d’acziun cun bleras occurrenzas regiunalas e localas è in’acziun simbolica sin la Plazza federala a Berna la sonda.

Concept da protecziun rigurus

Per questa acziun hajan las autoritads localas approvà in concept da protecziun rigurus, hai num davart ils organisaturs. I valia in obligatori da purtar mascras e las reglas da distanzas vegnian resguardadas.

Ord l'archiv

En avegnir manca persunal en la tgira da malsauns ed attempads – e senza dunnas na va insumma nagut.