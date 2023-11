I dovra ina chatscha speziala per proteger il guaud

Las chatschadras ed ils chatschaders en il chantun hajan prestà ina fitg buna lavur e la preda da chatscha auta 2023 saja stada buna. Quai malgrà las nauschas cundiziuns d'aura per la chatscha, scriva l’Uffizi da chatscha e pestga.

Entant che la preda da chamutschs e da chavriels è stada sur la media dals ultims 10 onns, èn vegnids sajettads var 5% damain tschiervs ch'en la media da blers onns. Las cundiziuns per la chatscha da tschiervs sajan stadas disfavuraivlas il settember, quai pervia da las temperaturas chaudas.

Per ademplir ils plans da prelevaziun ch'èn fixads sin in aut nivel per l'entir chantun, ston anc vegnir sajettads il november ed il december tschiervs e chavriels en bleras regiuns dal chantun.

I spetga ina lavur pretensiusa

Pervia da l'influenza regiunala fitg gronda da la selvaschina en il guaud e pervia da las determinaziuns en la strategia da la regenza è resultà in plan da prelevaziun da tschiervs cun il grond dumber da 5’275 tschiervs. Da quels ston almain 3’050 animals esser feminins. Per che l'incumbensa da chatscha saja ademplida, ston vegnir sajettads durant la chatscha speziala anc 2’218 tschiervs feminins e lur vadels.

En differentas regiuns sto vegnir manada tras il november e december er ina chatscha speziala da chavriels. Il plan da prelevaziun per l'entir chantun importa 297 animals.

La collavuraziun è decisiva

La reducziun da la populaziun da selvaschina d'ungla saja ina contribuziun impurtanta per garantir la regiuvinaziun natirala dal guaud, scriva l’uffizi vinavant. Perquai che la chatscha da tschiervs e da chavriels haja lieu il november e december principalmain en ils territoris, nua che la selvaschina passenta l'enviern, saja la chatscha speziala particularmain impurtanta per il mantegniment a lunga vista da guauds da protecziun sauns e bain structurads.

I saja impurtant che la lavur da las chatschadras e dals chatschaders vegnia sustegnida da tut las persunas participadas, en spezial era da las proprietarias e dals proprietaris da guaud, e quai er en cas da cundiziuns difficilas.

