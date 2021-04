Er ils studios da musica han pattì sut la situaziun da pandemia. Suenter il schoc en l'emprim lockdown datti per ils studios da musica però puspè in svilup favuraivel.

Passa in on è passà suenter il prim lockdown e la situaziun per musicistas e musicists è anc adina greva. Naginas occurenzas, nagins concerts e damain entradas. Consequentamain patischan er ils studios da musica sut la situaziun. Naginas gaschas per bands vul er dir nagins raps per registrar nov material.

Ils prims mais suenter il lockdown ein tuttas reservaziuns vegnidas annulladas.

La malsegirezza al cumenzament

Betg mo il motiv finanzial ha chaschunà questa situaziun. Er las mesiras da protecziun n'han betg laschar tiers producziuns pli grondas ed augmentà las sfidas. Differents producents d'intgins dals pli gronds studios da musica en Svizra sco Cyril Camenzind (Powerplay Studios Maur/Turitg), Manfred Zazzi (571 Studios Turitg) u Moritz Wetter (Hardstudios Winterthur) menziunan in'entira retscha da malsegirezzas ed annulaziuns durant il mars, avrigl e matg dal 2020.

Pir la stad 2020 saja la situaziun sa normalisada, normala sut l'ensaina da la pandemia. Quai vul dir lavurar cun tscherts concepts da protecziun, en pitschnas gruppas u be per realisar tscherts pass dal process en il studio.

Igl è vegnì lavurà pli fitg maun en maun.

Tenor Cyril Camenzind possia capitar che la band registrescha la musica sezza en ses local da prova u en il studio a chasa. La lavur finala dal «mixing» e «mastering», pia la glimada vi da las chanzuns, vegnia lura surlaschada a producentas e producents da musica.

L'influenza dal svilup tecnologic

Sin ina moda è la tecnologia da registraziun sa svilupada uschia che musicistas e musicists pon oz far detg bler sez. Tenor Manfred Zazzi vegnian quels savens en il studio per cussegl d'ina persuna neutrala e versada.

La pandemia n'haja betg rinforzà quest svilup, la dumonda suenter registraziuns en in studio optimà per tun e suenter il cussegl menziunà saja anc adina avant maun. Quai di era Marcus Petendi (Flat Peak Studio Cuoira). Artistas ed artists stoppian sut circumstanzas normalas adina planisar precis cura ch'els fan registraziuns, promoziuns e publicaziuns. Quella decisiun haja la situaziun actuala prend'i davent ad els.

La glieud ha veglia da vegnir pli concreta pli svelt.

Vitiers sajan numerusas musicistas e numerus musicists stads creativs sur in onn senza concerts. Ellas ed els veglian uss esser pront cun nov material.

Quai manegian er Ryan Michl ed Andi Biedermann (Tonbox Cuira) che percorschan che blera glieud haja gì bler temp ed haja er gia fatg blera lavur da preparaziun.

Bilantscha maschadada cun prognosa optimistica

In sguard enavoss sin l'onn da pandemia cun ils producents da musica mussa in fazit maschadà. Manfred Zazzi menziunescha ina perdita da var 15% e Moritz Wetter inditgescha ina variaziun da lavur curta tranter 25% e 75%. Tar ils Powerplay Studios hai simplamain num chi's haja remartgà fermamain las malsegirezzas e la Tonbox a Cuira ha pudì finir l'onn perfin senza perditas. Per Marcus Petendi dal Flat Peak Studio èsi grev da valitar la situaziun. El haja avrì il studio pir curt avant la pandemia.

Lur futur vesan els sumegliant. Els suttastritgan l'impurtanza da la cultura ed èn da l'avis che la dumonda suenter registraziuns e cussegl professiunal saja gronda er en l'avegnir. Malgrà las circumstanzas d' ina pandemia u dal svilup tecnologic.

Er musicistas e musicists da laics patteschan da la pandemia.