L'Uniun d'hotellaria svizra, HotellerieSuisse, pretenda pervi da la pandemia da corona in pachet d'agid adattà a la branscha. L'access a l'agid per cas da direzza duai vegnir simplifitgà.

Situaziun en il Grischun fitg differenta

En il Grischun sa preschentia la situaziun per il mument a moda fitg differenta. Las bleras regiuns han tenor Andreas Züllig, il president da l'Uniun da hotellaria svizra e sez possessur dad in hotel, l'avantatg ch'els vivan per gronda part dals giasts svizzers. Ils davos dis han novitads dad hotels che restan serrads tuttina fatg quitads al president.

Gist regiuns sco San Murezzan u Tavau sajan er dependents dals giasts da l'exteriur. Ils blers hotels hajan 50% pli paucas cudeschaziuns, cumpareglià cun ils onns avant. La stagiun d'enviern saja be salvada per ils hotels, sch'il Cussegl federal decidia ulteriuras mesiras d'agid. Vitiers sto però er il gudogn da las proximas emnas constar. Andreas Züllig ha la speranza ch'ils giasts svizzers restan fidaivels al chantun Grischun. Il Cussegl federal ha gia prendì per enconuschientscha las pretensiuns da l'hotalleria svizra e vegn ad examinar quellas.