Chantun cumpra alloschi per fugitivs e fugitivas da l'Ucraina

Per collocar temporarmain persunas ucranaisas che tschertgan protecziun cumpra il chantun in alloschi provisoric da la firma Uffer da Savognin sin l'areal da la Scola chantunala Cuira per radund 2,4 milliuns francs.

Alloschi vegn gia duvrà

Gia l’entschatta dal zercladur passà aveva il chantun pudì prender en locaziun l'alloschi. Dapi lura ha il stabiliment pudì vegnir utilisà sco center da transit. Actualmain èn collocads là tut en tut 120 fugitivs e fugitivas ucranaisas, tranter quels e quellas er 60 uffants. L'edifizi da lain consista or da passa 100 moduls prefabritgads ed era vegnì construì oriundamain en il rom da la renovaziun dal convict da la Scola chantunala. La qualitad dal moduls saja dentant uschè buna, ch'els possian vegnir duvrads anc per plirs onns scriva la regenza en ina communicaziun.