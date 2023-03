En vischinanza da la sortida da l'autostrada Cuira Sid vegn construì ina nova basa per la polizia da traffic. Sper avantatgs funcziunals per la polizia duai il nov bajetg er esser in project exemplaric per bajegiar a moda persistenta.

Il lieu tar l'extrada Cuira Sid saja ideal per la polizia da traffic. La polizia da traffic po cuntanscher da la basa anora las vias davent da Maiavilla fin a la Viamala, plinavant sajan ins datiers da la via vers Lai. Planisà èsi da prender en funcziun la basa l'atun 2024. Ella unescha per motivs organisatorics e da manaschi las basas existentas a Cuira ed a Tusaun.

Legenda: L'emprima badigliada è fatga: da san: Andreas Kohne (architect chantunal), Carmelia Maissen (ministra da traffic) e Toufiq Ismail-Meyer (architect). RTR

La nova basa da la polizia da traffic dat suttetg a radund 50 collavuraturas e collavuraturs – sco er a differents vehichels da la polizia. Ils custs muntan a 9,8 milliuns francs.

Standards persistents ed utilisaziun flexibla

Sco la ministra da traffic, Carmelia Maissen, ha ditg envers RTR, saja la basa in edifizi exemplaric per la strategia da persistenza, decidida en il Cussegl grond en il rom dal «Green Deal». Il nov edifizi duai ademplir standards d'effizienza d'energia e persistenza.

Quest nov bajetg tracta l'aspect da la persistenza a moda e maniera fitg cumplessiva.

Il bajetg saja in da «nulla emissiuns». Uschia posseda el moduls da fotovoltaica sin la fatschada. Quella duai producir var trais giadas dapli energia che quai ch'il bajetg dovra. Er ils materials nizzegiads duain esser uschè persistents sco pussibel. Sper bler lain vegn duvrà il material da stgavament per far il betun da l'edifizi. Ils locals en la basa lubeschan in manaschi flexibel.

Las experientschas da quest project duain vegnir nizzegiadas per ulteriurs projects, tant dal chantun sco er en general en la branscha da construcziun, uschia Carmelia Maissen vinavant.