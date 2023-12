In pau progress haja la Svizra fatg. Il Cussegl da l'Europa «envida» dentant er la Svizra da pigliar ulteriuras mesiras davart la promoziun dal rumantsch. La mesemna ha il Cussegl da l'Europa publitgà ses rapport davart l'implementaziun da la charta europeica da las linguas regiunalas e minoritaras. Il rapport conceda ch'i dettia buns pass per il rumantsch.

Il rapport beneventa la strategia digitala rumantscha da la Lia Rumantscha, che duai iniziar projects digitals. Quella haja il potenzial da promover rumantsch en l'entir pajais. Tar l'implementaziun da la strategia sajan persunas che discurran rumantsch stadas participadas, tge che saja bun.

Las autoritads svizras duain resguardar cunzunt las varts economicas e socialas durant realisar la strategia. Rumantsch duai er vegnir duvrà da servetschs publics svizzers.

Il program «Rumantsch*a – adina e dapertut» possia far pussaivel ad interpresas da scriver rumantsch. Las autoritads duain dentant far attent sin quest servetsch gratuit e quellas pussaivladads. Ed i duai dar dapli iniziativas da promover il diever a bucca en il sectur public. Autras mesiras, sco la surveglianza da las autoritads da la furmaziun da la lingua, vegnian ademplidas dal chantun Grischun, sco ch'il rapport constatescha.

Sumegliantas recumandaziuns sco per il rumantsch valan er per il talian en il Grischun. I saja da gronda impurtanza che persunas talianas vegnian animadas tras il diever dal talian en la vita publica, da far diever da lur lingua.