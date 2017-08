Dispita davart ils E-Mountainbikes

E-mountainbikes conquistan las muntognas grischunas – in scenari d'orrur per protecturs da l'ambient

E-bikes èn en moda il mument. Bunamain in mez milliun E-Bikes giran entant sin vias svizras. E mintg'onn daventan quai dapli. Il trend n'è er betg da survesair en las muntognas dal Grischun. Pir dacurt ha la regenza grischuna decis da promover ils mountainbikes electrics cun stgars 350'000 francs.

Ina decisiun brisanta, che fa plaschair als ins, e spavent'ils auters. Critica vegn en emprima lingia da las organisaziuns per l'ambient: Anita Mazzetta dal WWF e Renata Fulcri da la Pro Natura registreschan il trend dals mountainbikes electrics cun sgarschur.

Nagin problem cun il nov trend ha percunter Peter Stirnimann, il schef chantunal per il traffic plaun: El vesa il E-Mountainbiking sco ulteriura schanza per il turissem. Era Edi Rölli da la Pro Velo Grischun sustegna la nova moda da mountainbikes electrics. Paul Allemann, schef da la societad per las sendas da viandar grischunas, vul spetgar ed observar il svilup.

RR actualitad 12:00