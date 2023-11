Co statti cun la Verda e Verd-liberala giuvna suenter ina sconfitta a las elecziuns federalas? Ellas che n'han betg mo pers ord vista da la partida ma era ord vista d'ina generaziun. U pon ins insumma far quella pretaisa?

Giuvna Verda e Verd-liberala numna motivs per la sconfitta

Pertge che la Verda sco er la Verd-liberala ha pers 5 respectiv 6 sezs en il cussegl naziunal ha diversas raschuns. In dals facturs principals: la migraziun ch'ha mobilisà il pievel in favur da la PPS, declera Mattia Badrutt da la Verd-liberala giuvna. Era la pandemia haja dentant gì in effect.

Quai di er Gabriel Reiber da la Verda giuvna: «La critica envers la scienza s'è augmentada dapi la pandemia.» Ils resultats n'èn betg surprendents, decleran ils candidats da tuttas duas partidas. La dischillusiun saja malgrà quai gronda.

La tematica dal clima resta

Tge muntan ils resultats d'elecziun per l'allianza dal clima e lur agenda? Ina midada da strategia na saja betg necessari, manegia Mattia Badrutt. Ins stoppia però adattar la strategia, e sa sviluppar vinavant tar auters temas, per exempel ils custs da sanadad. La midada da clima duai però restar il tema da paisa.

La motivaziun per ils temas da coc restia uschia era en futur, malgrà che quels n'han tar las elecziuns actualas betg mobilisà. Dar si suenter la sconfitta na saja ord vista verda e verd-liberala nagina opziun. «Dar si la speranza ussa, quai na faschain nus betg», di il Candidat e manader dal cumbat electoral da la Verd-liberala.

Betg tut ils giuvens s'engaschan u s'interessan per la protecziun dal clima, conceda Gabriel Reiber. Las cifras mussan dentant ina tendenza ch'ils temas da la Verda giuvna èn impurtants per la generaziun giuvna.