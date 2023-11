Suenter la victoria dad avant quatter onns n'ha l'allianza dal clima – la PS, la Verda ed ils Verdliberals – quest onn betg grond motiv da far festa. La Verda ed ils Verdliberals han cuntanschì pli paucas vuschs e la PS ha stuì surdar ses sez en il Cussegl naziunal a la PPS.

audio L'allianza dal clima betg en tempra da festa 05:28 min, ord Actualitad dals 23.10.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 5 minutas 28 Secundas.

La Verda

L'atmosfera tar la Verda sumeglia in zic ina runda patgifica tranter collegas. En l'ustaria «Botschaft Safiental» en la citad veglia da Cuira sesan nov candidatas e candidats da stretg enturn ina maisa da lain – l'atmosfera è in zic reservada e ruassaivla. Malgrà che la Verda ha fatg en il Grischun be pauc mender che avant quatter onns, han els pers tschintg sezs en il Cussegl naziunal. Quai mudregia era la presidenta da la Verda Anita Mazzetta:

Nus avain gì in resultat istoric la davosa giada. Ch'igl ha dà ina correctura è stà da quintar, dentant n'avessi betg stuì esser sin tala moda.

Ella è dentant persvadida ch'i vegnia puspè a dar megliers temps per la Verda e ch'il tema dal clima vegnia a restar preschent era suenter questas elecziuns.

Legenda: RTR

La Partida verd-liberala

Dad ina «festa» ruassaivla a la proxima. Numnadamain tar ils verd-liberals che passentan la saira en l'ustaria «La Vita». Las 10 persunas ch’èn anc preschentas mangian ina platta charn e chaschiel e baivan in magiel vin u aua. In dals motivs daco ch'i n'ha questa giada betg dà tantas vuschs, declera la presidenta dals verd-liberals grischuns Géraldine Danuser:

Il 2019 era la protecziun dal clima stada il tema dominant – quai ch'ha gidà nus. Uss avain nus pliras crisas e blers mettan uschia sin las partidas che polariseschan pli fitg.

1 / 2 Legenda: RTR 2 / 2 Legenda: RTR

In pèr giassas pli lunsch davent sufla in vent pli legraivel. La bar «Werkstatt» che serva questa saira sco local da festa da la PS è plaina ed i vegn festivà. Cun auas dultschas e biera festivescha la partida ch'ella ha cuntanschì dapli vuschs ch'avant quatter onns. Dentant, qua a mez la citad veglia da Cuira, inscuntran ins sper plaschair era frust. Il segund sez en il Cussegl naziunal n'ha la PS numnadamain betg pudì defender.

Dad ina vart hai jau grond plaschair da noss resultat e da l'autra vart sun jau era trist che nus avain pers il segund sez a noss pli ferm adversari, la PPS.

1 / 2 Legenda: RTR 2 / 2 Legenda: RTR

La proxima perioda sco cusseglier naziunal vegnia ad esser autra, di Jon Pult. Tuttina saja vinavant pussibel da crear allianzas per temas socials ed ecologics. Quai vegn dentant pir ad occupar el a partir dal december. Questa saira saja da star da cumpagnia e far in zic festa suenter quest lung cumbat electoral.