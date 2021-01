L’onn 2019 hai dà 1'369 contracts d’emprendissadi – durant l’onn da corona il 2020 èn quai stadas 1'312 plazzas. La differenza da 57 contracts vesa il chantun sco fluctuaziun natirala. Il futur dals emprendissadis en la gastronomia resta per part anc avert.

La pandemia da corona ha ina pli pitschna influenza sin la plazzas d’emprendissadi che pensà. Tut en tut restan las cifras da contracts d’emprendissadi stabilas. Quai che pertutga ils emprendissadis en la gastronomia van las opiniuns dapart.

Opiniuns divergeschan

Tenor Bruno Lustenberger – il president da la cumissiun per la furmaziun professiunala da GastroSuisse – vegnia il 2021 a dar 40% pli paucas plazzas d’emprendissadi en la gastronomia che normalmain. Quai haja da far cun il lockdown actual. Ils manaschis na possian betg porscher fufragnadis u lavur.

Auter vesa quai Marc Tischhauser da GastroGrischun. El declera che la situaziun en la Bassa saja in’autra ch'en il Grischun. Cuntrari a las citads dettia anc avunda lavur en ils hotels. El fetschia percunter dapli quitads per la pratica – che manchia actualmain als emprendists ed a las emprendistas che lavuran en ustarias. Là sajan els dentant en discussiun cun l'inspecturat da professiun da chattar ina schliaziun a curta vista. El pudess s’imaginar da transferir ils emprendists che lavuran en in’ustaria serrada per intginas emnas u mais – tar in hotel che dovra dapli persunal.