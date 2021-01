Dapi la pandemia funcziuna tut in zichel auter a la Scola spezialisada da turissem e hotellaria a Passugg. La scola reagescha sin la pandemia ed emprova da porscher vinavant ina scolaziun attractiva – malgrà corona ch'ha franà fermamain la branscha.

Il nov semester a la Scola spezialisada da turissem e hotellaria SSTH ha gist cumenzà avant duas emnas. Da las circa 50 scolaras e scolars internaziunals èn dentant be la mesadad actualmain sin il campus a Passugg. L'autra mesadad è sa decidia per l'instrucziun a distanza. Tenor il manader da scola Michael Hartmann na saja quai da principi nagin problem. Sulettamain ils curs pratics manchian lura, e quels èn da prender suenter en in proxim semester.

Tar in sistem dual è il chantun pli culant

Il studi d’hotellaria è in studi dual. Vul dir: El cuntegna blera pratica en gruppas. Atgnamain fissan questas gruppas actualmain scumandadas pervia da la pandemia. Dentant han els survegnì ina lubientscha speziala da l’Uffizi da sanadad dal Grischun per tuttina far quests curs.

Mantegnair in studi attractiv

Il manader da scola, Michael Hartmann, è pertschart ch’in studi en la gastronomia u hotellaria porta in tschert ristg – sco quai ch’igl è actualmain da vesair entras la pandemia. Perquai è la scola sa decidida d’adattar l’urari da scola. En il futur duajan dapli «soft skills» sco interacziun interumana vegnir implementads en l’instrucziun. Uschia ch’ins possia en il cas d’in ulteriura pandemia era lavurar en auters secturs – sco per exempel en il marketing u schizunt sin il spurtegl d’ina banca.