En il Grischun na vegni anc strusch nizzegià il potenzial per energia solara sin ils tetgs. Quai mussa ina analisa fatga per incumbensa dal WWF Svizra.

L'organisaziun da l'ambient appellescha ussa a las vischnancas da far diever da quest trumf en il cumbat encunter la midada dal clima.

Cun radund 20% nizzegia Martina en la vischnanca da Valsot il meglier ses potenzial.

Top vischnancas en il Grischun Vischnanca

Utilisaziun da potenzial

Valsot 20.33% Sevgein (Glion)

20.17% Val Stussavgia

14.43% Landquart 13.76% Val Müstair

11.81%

Martina e Sevgein figureschan schizunt sin plazza 5 e 6 da la rangaziun Svizra. Las meglras regiuns nizzegian bun 23% da lur potenzial. Las meglras vischnancas en il Grischun èn tenor il WWF sin ina buna via.

Cumpart d'energia solara è creschida

la cumpart d'energia solara è bain creschida l'onn passà sin 3,4%. Quai è in mez % dapli ch'il 2017. L'onn passà èsi vegnì construì novs implants solars cun ina surfatscha totala da 1,8 kilometers quadrat. Quai mussan las novas cifras da l'uniun da la branscha svizra. Las mesiras en il rom da la strategia d'energia mussian effect, hai num sco argumentaziun. Surtut la cumpart d'implants sin tetgs da chasas d'ina u pliras famiglias saja creschida.

I dovria però dapli: Per remplazzar l'energia atomara e fossilia stoppia vegnir construì mintg'onn 5 giadas uschè blers implants solars. En cumparegliaziun internaziunala avess la Svizra anc bler potenzial, sco in studi da l'Uniun Europeica ha mussà pir da curt.

