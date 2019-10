El è disà dad adina puspè pachetar las valischs e far midada d’in lieu a l’auter. Ma tuttina èsi questa giada insatge spezial. Suenter ch’el ha gia vivì e lavurà sco diplomat a Kasachstan, Berna, Libanon e Pologna, ha el uss fatg in pass vinavant en sia carriera. L’avust passà ha il Cussegl federal elegì a Chasper Sarott ch'è creschì si a Sent sco ambassadur Svizzer sin l’insla Madagascar. Da surprender la responsabladad d’ina entira ambassada e manar ina squadra da 10 persunas saja ina gronda sfida, uschia Sarott.

Curt stop en Engiadina

Per Chasper Sarott èsi adina impurtant da pudair far in stop en l’Engiadina avant ch'ir vinavant, er sch'i tanscha sulet per in per dis. I saja pli simpel da cumenzar a l'ester cun intginas cumpras indigenas en la valischa.

Per mai èsi impurtant da turnar tranteren en la patria. Vesair la famiglia, tancar sulegl ed aria frestga ed alura èn ins pront per mintga sfida sin quest mund.

Ses nov post sco ambassadur Svizzer a Madagascar cumenza Chasper Sarott ils 7 d'october.

