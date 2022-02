La demissiun surprendenta da trais commembers da la suprastanza communala da Val Müstair, aveva la vischnanca communitgà en scrit ils 20 da schaner. En quella communicaziun sajan els vegnids citads en maniera sbagliada, uschè ils trais suprastants en lur atgna communicaziun a las medias.

Communicaziun disturbada

Enstagl che la suprastanza avess tschertgà il dialog intern, èn las renfatschas vegnidas fatgas vicendaivelmain cun communicaziuns da medias. In dialog n'è para betg pli stà pussibel en il gremi. La populaziun da la Val Müstair resta enavos cun bleras dumondas avertas e spetgia in’elavuraziun dals fatgs.

En in proxim pass ha il suveran da la Val Müstair da tscherner candidatas e candidats per ils trais sezs vacants. L’elecziun è prevesida per il mars 2022.