Ils arguments che la presidenta communala Gabriella Binkert Becchetti haja suenter la communicaziun da demissiun menziunà envers las medias, na correspundian betg a la vardad. Quai suttastritgan surtut ils dus commembers da la suprastanza ch'èn gia sortids, Guido Mittner e Roman Oswald.

Lur demissiuns na sajan betg stadas ina surpraisa. Tenor Guido Mittner hajan els gì pliras sesidas e discurs en suprastanza ed er annunzià ordavant da vulair sortir dal gremi. Quai dementescha la presidenta communala. Perquai sajan las demissiuns enfin oz per ella ina surpraisa, uschia Gabriella Binkert Becchetti envers RTR.

Jau hai tschertgà notizias u protocols nua ch'ina demissiun fiss stada tractandada, n'hai dentant chattà nagut.

Disturbà haja Mittner, Oswald e Wegmann er la pretensiun da la presidenta, ch’els na sajan betg stads preparads per lur lezia politica e surdumandads en lur carica. Quai saja fauss, uschia Roman Oswald envers RTR.

Nus na vulain betg star nà sco sche nus na fissan betg capabels per las lezias en il gremi da suprastanza. Nus essan tuts affarists e savain da tge che nus discurrin.

Mediengalerie

Il motiv central per la demissiun dals trais Jauers saja numnadamain la mancanza da fiduzia en la presidenta communala. Els deploreschian anc adina d'esser sortids da la suprastanza. Per salvar la fatscha da tuts, avevan els dà il consentiment da communitgar davart lur demissiun be curt, senza menziunar ils motivs persunals. Tenor Gabriella Binkert Becchetti saja vegnida incumbensada ina persuna externa per scriver quella communicaziun. Là avessan ils trais suprastants gì la pussaivladad da s'exprimer pli detaglià en chaussa, uschia la presidenta communala.

La vischnanca da Val Müstair ha uss d'instradar ils proxims pass per sclerir la successiun en suprastanza. Las tschernas cumplessivas èn prevesidas il mars 2022.