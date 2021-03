Sconfitta per Christian Jott Jenny

San Murezzan di cleramain Na al dretg da vuschar per esters. Cun quai na riva il president communal da San Murezzan betg d’accumplir ina da sias empermischuns, ch’el aveva fatg durant il cumbat electoral.

Igl è perquai ina sconfitta persunala per Christian Jott Jenny. Durant ses cumbat electoral avant radund dus onns, aveva el numnadamain empermess da vulair integrar e dar ina vusch a mintgina e mintgin - era a persunas estras en vischnanca.

Vuschs da persunas estras n'han ins dentant strusch udì durant il cumbat da votaziun – vuschs ch'avessan forsa pudì influenzar il resultat da votaziun dad oz.

Per pudair interagir sin nivel communal resta als stgars 800 esters a San Murezzan vinavant be la via tradiziunala, quella d’acquistar il dretg da burgais svizzer.