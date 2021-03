Il suveran da San Murezzan na vul nagin dretg da vuschar per persunas estras. Quai han votantas e votants decis la dumengia a l'urna, cun duas terzas da las vuschs: 925 han vuschà cun Na, 471 han ditg Gea. La participaziun a la votaziun ha muntà a passa 55%.

Uschia na pon persunas estras cun permissiun da dimora C vinavant betg decider automaticamain davart fatschentas communalas. Survegnir il dretg da votar funcziuna per persunas estras vinavant be sur la natiralisaziun, pia cun daventar Svizzer u Svizra.

Dretg da vuschar per persunas estras GEA 33.7%, Na 66.3% GEA 33.7%

Na 66.3% Resultat

Il president communal Christian Jott Jenny n'ha betg vulì discurrer d'in di nair per San Murezzan – dentant d'in di stgir grisch cun plievgia ed in zic tschajera.

I fiss stà ina schanza per questa vischnanca averta envers il mund – d'agiuntar a quest maletg in tschertg cuntegn.

Surprais, na dal resultat ma da la decisiun uschè clera – è stà Gian Marco Tomaschett, cusseglier communal da la PPS ed adversari dal dretg da vuschar per esters. In resultat stretg fiss tenor el stà difficil per omaduas varts. I mussia cler en tge direcziun che la via duai manar, e San Murezzan haja mussà quai.

Ils arguments avant la votaziun

A San Murezzan vivian e lavurian bleras persunas da l'ester ed adina dapliras dad ellas s'identifitgeschian cun la vischnanca e s'engaschian en numerus secturs, argumentescha la suprastanza communala. Ils adversaris fan attent sin il dretg da burgais: Tgi che veglia vuschar en vischnanca duai far quai cun ir la via da natiralisaziun.

I va per 785 persunas che pon da nov votar ed eleger a San Murezzan ed era vegnir elegidas en gremis communals. Il dumber da votantas e votants s'augmenta uschia sin 3360 persunas – 23,4% da quellas fissan persunas estras. Quai tenor calculaziuns da la vischnanca.

Discussiun controversa Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Oriundamain vuleva San Murezzan introducir il dretg da vuschar per esters gia pli baud, numnadamain cun reveder la constituziun communala il november 2020. Cunquai ch'igl ha dentant dà ferma critica durant la consultaziun, ha il parlament communal decidì da suttametter quel al suveran en ina votaziun separada. En sia sesida dals 28 da schaner 2021 han cusseglieras e cussegliers communals deliberà la missiva cun 9 cunter 8 vuschs per mauns da la votaziun a l'urna.

Situaziun en il Grischun

Il Grischun n'enconuscha betg il dretg da vuschar per persunas da l'exteriur – il chantun lascha dentant liber a las vischnancas d'introducir quel. San Murezzan che ha uss ditg Na – fiss stada la 24avla vischnanca en il Grischun cun il dretg da vuschar per esters.