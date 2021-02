Dretg da vuschar per esters dat da discutar

Esters ed estras duain survegnir il dretg da vuschar a San Murezzan. Il suveran decida ils 7 da mars. Survegnir il dretg da vuschar duain esters cun permissiun da domicil C. Quai vul dir persunas da pajais da l'UE/EFTA che stattan dapi almain 5 onns en Svizra u persunas da terzs stadis che stattan dapi almain 10 onns en Svizra.

Impurtanza per San Murezzan

A San Murezzan vivian e lavurian bleras persunas da l'exteriur. E bleras dad ellas fetschian era part activamain da la vita communala e s'identifitgeschian cun la vischnanca, uschè Prisca Anand, cussegliera communala dal PLD. Perquai saja quai be gist che quellas persunas survegnian la pussaivladad da sa participar a las decisiuns politicas. Vinavant fiss quai ina schanza per il svilup da la democrazia.

Be sur natiralisaziun

Auter vesa quai Mario Salis, anteriur cusseglier communal da San Murezzan e deputà en il Cussegl Grond dal PPS. Tenor el duain persunas estras survegnir ils dretgs per sa participar a decisiuns politicas be sur la natiralisaziun. Mintga persuna domiciliada haja la pussaivladad da sa laschar natiralisar, sch’ella vul er propi quai. Il dretg da vuschar per esters na saja betg ina mesira d’integraziun adattada e duai esser collià cun il dretg da burgais svizzer.