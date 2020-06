Cun 8 cunter 5 vuschs han ils parlamentaris da San Murezzan decis da betg anc entrar en la discussiun per in credit da 2,9 milliuns francs per projectar il nov center da furmaziun Grevas. Quella missiva avess la populaziun da San Murezzan gì dad approvar a l’urna quest atun.

Discussiuns senza fin

Oravant tut represchentants da la PLD, la gruppaziun Next Generation ed er quella dals independents, pretendan da sclerir avant anc pliras dumondas en detagl. Uschia è per exempel vegnì crititgà la grondezza ed il dumber da stanzas da scola prevesidas, sco er anc ina giada vegnì mess en dumonda il lieu per il nov bajetg. Quai malgrà che quel era en sasez gia vegnì eruì a maun d’ina concurrenza da projects l'onn passà. Regula Degiacomi, la schefa dal departement per furmaziun, deplorescha ch'il project sa retardescha tras questa decisiun.

Per mai era sclerida la dumonda dal lieu suenter il gea da la populaziun per il credit per la concurrenza da projects per il lieu a Grevas. Sch’il cussegl communal pretenda però ulteriurs scleriments ademplin nus quel giavisch.

Tenor ils critichers en sala, saja memia baud da s’occupar dal nov project da radund 80 milliuns francs, avant ch’i na saja betg sclerì mintga detagl e mintga opziun per la realisaziun da quel.

Il nov center da furmaziun Grevas duai perquai vegnir tractà anc ina giada da fund ensi en ina da las proximas sesidas dal parlament da San Murezzan.