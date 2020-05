Fin che la stagiun cumenza, dettia anc bler da far, uschia Jachen Müller, capo-chamonas da la secziun CAS Bernina. Surtut areguard las grondas stanzas da durmir, han els da chattar soluziuns. Per part èn planisadas paraids da lain che repartan ils giasts. Saja quai en las stanzas da durmir, sco er en sala da mangiar. Grazia a quellas manegia, Jachen Müller, ch'i duess esser pussaivel d'occupar radund 50% dals plazs en las chamonas.

Grondas sfidas finanzialas

Tut las investiziuns ch’i dovra per resguardar las mesiras prescrittas da la Confederaziun, vegnan a custar la secziun in bel rap. Era sche las reservaziuns en las differentas chamonas sajan gia fitg bunas per questa stad, na vegnian els pli probabel tuttina betg da cuntanscher cifras da record. Quai pervi dal dumber limità da giasts ch'è lubì per meter quadrat en las chamonas. Saja quai en las stanzas da durmir, la sala da mangiar, ma er en localitads d'igiena.

Tuttina vul Jachen Müller er restar optimistic. El spera ch'i vegnia schluccà vinavant las mesiras durant la stad e ch'ins pudess lura er puspè occupar meglier ils letgs en las chamonas. Lura pudessan quellas forsa perfin vegnir or da la crisa senza cifras cotschnas.

Dapli lavur

Durant questa stad èn las chamonas occupadas mintgamai cun ina persuna pli pauc che lavura. La finala vegnian quels che sajan là dentant a stuair quintar d'avair dapli lavur. Quai perquai che tut stoppia vegnir nettegià e dischinfectà a moda cumpetenta.

Il cumenzament da la stagiun da stad 2020 duai far il Rifugio Saoseo enturn ils 5 da zercladur.