Il project duai vegnir realisar tranter Champfèr ed il sviament en il sid. Il terren previs per il project tutga tar l'inventari federal da las cuntradas e dals monuments natirals d'impurtanza regiunala (curt ICF). Plinavant croda il terren en la zona da protecziun da las auas, hai num en la sentenzia dal Tribunal federal.

Pervia da questa zona da protecziun e pervia dal IFC stoppian ins uss far ulteriurs scleriments. Il Tribunal federal vegn a la conclusiun che la preinstanza, pia la Dretgira chantunala, n'haja betg sclerì l'impurtanza dal territori per la protecziun da l'ambient.

Tschertgar alternativas

Territoris dal IFC porschian ina gronda protecziun da l'ambient. Ord quest motiv stoppian ins sclerir, sch'i dettia forsa er alternativas per la halla da chavaltgar. Quella conclusiun pertutga dentant sulettamain l'enzonaziun che fiss prevesida en la segunda fasa dal project. Sin il recurs cunter l'emprima fasa dal project n'è il Tribunal federal betg entrà.

Ulteriurs scleriments dovria tenor ils derschaders a Losanna er per l'access a la halla da chavaltgar. Per la via d'access dovria ina permissiun excepziunala – perquai che la via tangass la zona da protecziun da l'aua. Sch'i dettia dentant in interess predominant per ina tala excepziun na saja betg vegnì sclerì a moda suffizienta.